Der Masterplan: Foda soll bis November 2021 bleiben

Franco Foda ist aktuell wie ein Mittelfeld-Stratege, dessen Aktionsradius stark eingeschränkt ist. Dem ÖFB-Teamchef waren in den vergangenen Corona-Wochen die Hände gebunden. Immerhin kann er nun via TV einige Legionäre in Deutschland beobachten, demnächst auch den Spielern der österreichischen Bundesliga live auf die Beine schauen.

Können Sie sich noch an das letzte Länderspiel erinnern? Ist ja auch schon ein halbes Jahr her...

Franco Foda: Leider ja, weil wir in Lettland verloren haben. Es war kein schöner Abschluss, aber davor haben wir uns gegen Nordmazedonien für die EM qualifiziert.

Wäre Corona nicht dazwischen gekommen, wissen Sie, wo Sie jetzt wären?

Ja, wir hätten uns in den nächsten Tagen im Avita Hotel in Bad Tatzmannsdorf vorbereitet auf die EM. Die Vorfreude war groß bei allen.