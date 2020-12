Der LASK verabschiedet sich ohne Kapitän aus Europa

Gut möglich, dass Yevhen Cheberko eine Chance in der Abwehr erhält. Der Ukrainer war im Sommer als vielversprechender Neuzugang fürs Abwehrzentrum präsentiert worden, bis jetzt hat sich der Transfer aber noch nicht ausgezahlt. Erst ein einziges Mal stand der Linksfuß in der Startelf: Beim 1:1 in der Liga gegen WSG Tirol wurde er bereits zur Halbzeit wieder ausgewechselt. Danach folgten nur noch drei Kurzeinsätze in der Liga als Joker. In der Europa League kam der 22-Jährige bisher noch keine einzige Minute zum Einsatz.

Gemütlich angehen will es der LASK in Rasgrad aber nicht. „Wir wollen uns einfach aus Europa verabschieden, wie wir es aus unserer Sicht verdient haben“, sagte Thalhammer. Der LASK ging durch die Mühlen der Qualifikation, um den Sprung in die Gruppenphase zu schaffen, erinnerte der Coach. Es sei Pflicht, in der Europa League gut zu spielen.