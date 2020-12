Klarer Derbysieg gegen Ried: Der LASK ist neuer Tabellenführer

Die Rollen waren klar verteilt vor diesem Derby: Auf der einen Seite der LASK, der zuletzt Tottenham phasenweise schlecht aussehen ließ, auf der anderen Seite Bundesliga-Aufsteiger Ried. Dementsprechend war das Geschehen auf dem Rasen. Die Linzer machten das Spiel, die Innviertler wollten kontern. Allein, sie kamen nicht dazu, weil der LASK auch in der Restverteidigung hellwach und in Überzahl war. So landete nahezu jeder Rieder Befreiungsschlag postwendend wieder in der Gefahrenzone der Gäste.