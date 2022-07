Der Kreis der Favoriten bei der Frauen-EM wird nicht kleiner

Frankreich

Mit England und Deutschland sind es zwei sehr aggressiv pressende, körperliche Teams, die jeweils zweimal Gegnerinnen völlig zerlegten. Sehr sichtbar war die Überlegenheit in der Physis auch bei den Französinnen gegenüber den Italienerinnen. Offenbar ist der brachiale Angriffsmodus eine Spielweise, mit der viele Teams noch kaum konfrontiert werden. Allerdings muss dann auch der Abschluss passen. Gegen Belgien gingen die Französinnen fahrlässig mit ihren Chancen um und mussten sogar den Ausgleich im Konter hinnehmen. Am Ende reichte es gegen die giftigen Belgierinnen zum knappen 2:1, bei dem sich Renard im Finish sogar noch einen vergebenen Elfer leistete.

Spanien

Trotz des 0:2 gegen Deutschland ist nichts verhaut. Die Spanierinnen haben in den letzten zwei Jahren den Schritt zu einer der besten Mannschaften Europas geschafft. Ballbesitz, Kurzpassspiel – das erinnert an die besten Zeiten der Männerauswahl und des FC Barcelona. Mit 67 Prozent Ballbesitz sind sie die klare Nummer 1 nach zwei Spielen, vor England (60) und Frankreich (59). Die Mannschaft wird auch von den Barça-Spielerinnen getragen, die 2021 die Champions League gewonnen und 2022 nur das Finale verloren haben. Dabei mussten sie den Ausfall der Weltfußballerin verkraften, Alexia Putellas riss sich im Training vor dem Turnierauftakt das Kreuzband.

Portugal

Die Überraschung des Turniers bisher, in das Portugal nur gerutscht ist, weil Russland ausgeschlossen worden war. Gegen die Schweiz wurde ein 0:2 aufgeholt und ein Punkt geholt. Auch gegen die Niederlande gelang nach 0:2 noch der Ausgleich, wobei ein Traumtor einen Punktgewinn verhinderte. 2016, rund um die Teilnahme am ersten EM-Turnier, hat der Verband die großen Männerklubs aufgefordert, ein eigenes Team in die erste Liga zu entsenden. Die Liga wurde von zwölf auf 16 Teams aufgestockt, heute spielen dort auch Sporting Lissabon, Benfica Lissabon und Braga. Der Wettbewerb ist in Nord und Süd aufgeteilt, am Ende werden gemeinsame Runden um Meisterschaft und Abstieg ausgespielt. 2020 gab es überhaupt nur 70 Profis in der Frauen-Liga, vermutlich eher Halbprofis, und ein Drittel der Spielerinnen erhielt Geld für ihre Tätigkeit.