Der erfolgreichen Söndergaard-Premiere soll ein feiner Abschluss folgen
Österreichs Frauen-Team steht vor Abschluss der Gruppenphase in der WM-Qualifikation. Im letzten Spiel muss das Team des neuen Trainers Lars Söndergaard am Dienstag in Oslo gegen Norwegen bestehen (18:00 Uhr, live ORF 1).
Durch den 1:0-Erfolg im Heimspiel gegen Slowenien bei der Premiere von Söndergaard am Wiener Sport-Club-Platz konnten die Österreicherinnen vorerst Platz drei von den Sloweninnen übernehmen und haben es in der eigenen Hand, diesen zu verteidigen. Den Norwegerinnen ist Platz zwei hinter den bereits für die WM 2027 in Brasilien qualifizierten DFB-Frauen nicht mehr zu nehmen.
Teamchef Söndergaard erwartet vor dem morgigen Duell dennoch einen anspruchsvollen Gegner, der seinem Team alles abverlangen wird: „Es geht für Norwegen eigentlich um nichts mehr, sie haben den zweiten Platz sicher. Aber ich glaube, sie werden vor eigenem Publikum sicher alles versuchen, um einen Sieg zu holen. Es ist ein offizielles Länderspiel, das man gewinnen möchte und wo auch die Spielerinnen zeigen wollen, dass sie zu Recht im Team spielen.“
Rund 7.000 Zuschauer erwartet der norwegische Verband für das Spiel im Ullevaal Stadion, wo am 23. Mai auch das Finale der Women’s Champions League stattgefunden hat. Die Erinnerungen der Österreicherinnen sind gut. Beim letzten Gastspiel 2023 gab es in der Women’s Nations League dank Traumtor von Eileen Campbell ein 1:1-Remis.
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