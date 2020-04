Der Fußball hat nach der Corona-Pause nicht mehr viel Zeit

Die österreichische Bundesliga hat die Absicht, die Meisterschaft mit Geisterspielen bis Ende Juni zu Ende bringen zu wollen. Bis dato ist aber nur sicher, dass am Montag begonnen werden darf, in Kleingruppen zu trainieren. Alles weitere ist ein Spiel auf Zeit, vor allem was die Verfügbarkeit von Corona-Tests und die Analysemöglichkeiten dieser Tests betrifft.

Dieses Spiel auf Zeit findet aber nicht nur in Österreich statt.

Weltweit wird mittlerweile sondiert, was sich kurzfristig ausgehen könnte. Und was langfristig problematisch werden könnte. Eines wird dabei klar: der globale Profi-Fußballkalender ist so ausgereizt worden, dass Liga-Unterbrechungen von nur einem oder zwei Monaten einen Rattenschwanz von Terminsorgen über gut zwei Jahre hervorrufen.

Die Basis

Zumindest punkto Prioritätensetzung herrscht Einigkeit. Lassen es Virus und Politik zu, sollen erst einmal die nationalen Ligen beendet werden. Sie sind die Basis des Fußballs und sie könnten als Erstes in Schieflage kommen, wenn durch einen Liga-Abbruch enorme TV-Gelder wegbrechen. Entweder zeitnah oder zeitverzögert, weil die TV-Anstalten in Zukunft nicht mehr so viel zahlen können und werden.

In Deutschland wurde die Entscheidung über die Wiederaufnahme der Meisterschaft von 17. auf 23. April verschoben. Über das weitere Vorgehen werden die 36 Klubs der ersten und zweiten Liga laut Erklärung „auf Basis der dann aktuellen politischen Beschlusslage in Bund und Ländern in der kommenden Woche entscheiden“. Ein Szenario sieht Geisterspiele ab Mai vor, um die fehlenden neun Runden durchzuziehen. Es geht um insgesamt 750 Millionen Euro, die den in massive finanzielle Bedrängnis geratenen Vereinen bei einem Saisonabbruch verloren gehen würden.