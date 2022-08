Der FC Barcelona stolpert in die neue Saison

Am Freitagabend traf sie dann doch noch ein, die Spielgenehmigung fĂŒr die meisten NeuzugĂ€nge des FC Barcelona (Ausnahme: Jules KoundĂ©). Sportlich aber endete die Auftaktpartie gegen Rayo Vallecano enttĂ€uschend: Zwar spielten Robert Lewandowski, Andreas Christensen und Raphinha von Beginn an, Franck KessiĂ© wurde in der 73. Minute eingetauscht, und Barça hatte auch mehr vom Spiel, kam aber nicht ĂŒber ein 0:0 hinaus.

Ein Treffer von Lewandowski wurde wegen Abseits nicht gegeben (13.), Busquets sah Gelb-Rot (93.).