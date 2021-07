Der FC Barcelona startet famos

Meister Real Madrid ist verhalten in die Saison gestartet und am Sonntag gegen Valencia zu Hause bloß zu einem 1:1 gekommen. Gonzalo Higuain schoss früh das Führungstor (10.), doch Valencia kam dank Jonas (42.) noch vor der Pause zum Ausgleich. Real griff während der gesamten Spielzeit fast ohne Pause an, doch die schwache Tagesform von Ronaldo ("Ich bin noch nicht in Bestform") und Mesut Özil verhinderte einen nachhaltigen Sturmlauf.

Vor allem der DFB-Teamkicker musste harte Kritik einstecken. "Er zeigte sich von seiner grauesten Seite", schrieb das Sportblatt As und gab Özil die schlechteste Note aller Real-Spieler.

Obwohl es nur zu einem Punkt gegen den Vorjahresdritten Valencia reichte, sagte Mourinho: "Ich erwarte mehr von meiner Mannschaft. Wir haben kein großes Spiel gemacht, aber wir haben genug getan, um zu gewinnen."

In der vergangenen Saison hatte Real die ersten sechs Heimspiele mit einem Torverhältnis von 28:7 gewonnen, diesmal gab es schon beim ersten Auftritt vor eigenem Publikum Punktverluste. Gegen Valencia hatte Real allerdings auch im vergangenen Jahr vor eigenem Anhang nicht gesiegt (0:0).

Indes ist der Kameruner Fabrice Olinga seit Samstag der jüngste Torschütze in der Geschichte der Primera Divison. Der Stürmer erzielte im Alter von 16 Jahren und 98 Tagen beim 1:0-Erfolg von Malaga bei Aufsteiger Celta Vigo den einzigen Treffer. Damit übertraf Olinga die Rekordmarke des Basken Iker Muniain, der für Athletic Bilbao im Oktober 2009 mit 16 Jahren und 289 Tagen erstmals in der Liga getroffen hatte.