Frenkie Schinkels war noch nie ein Diplomat. Was er sich denkt, das sagt er. Wie er sich fühlt, das zeigt er - häufig auch in den sozialen Netzwerken. Schon in der Vergangenheit hatte Schinkels mit seinen Facebook-Videos immer wieder für Aufsehen und Irritationen gesorgt, seine Wutrede am Mittwochabend toppt aber alles.

Der 58-Jährige postete ein Video aus dem Schweizerhaus und schimpfte im nicht mehr ganz flüssigen Deutsch über seinen Ex-Verein SKN St.Pölten, der im Relegations-Hinspiel gegen Austria Klagenfurt sang- und klanglos mit 0:4 untergegangen war und nun wohl den Gang in die zweite Liga antreten muss.