Der Chef hält eisern an seinem Team fest

Marcel Koller setzt sich zur Wehr. Der Schweizer Chef des österreichischen Fußballteams verbalisierte am Dienstag deutlich: „Letztes Jahr war die öffentliche Meinung, dass wir ein starkes Team mit guten Legionären haben. Da haben alle geschwärmt. Im Fußball ändert sich vieles sehr schnell. Aber wir glauben weiterhin an die Spieler, auch wenn einige bei ihren Klubs derzeit nicht zum Zug kommen. Sie haben ja das Fußballspielen nicht verlernt.“

Genau das ist das Koller’sche Dilemma vor den zwei WM-Qualifikationsspielen gegen Färöer (22. März) in Wien, für das mehr als 20.000 Karten schon abgesetzt sind, und gegen Irland in Dublin (26. März). Um Kontinuität und Vertrauen zu unterstreichen, setzt der Teamchef auf dieselben Protagonisten wie beim missglückten Test in Wales. Nur der damals verletzte Harnik rückt für Sabitzer auf.

Von den vielen Legionären, die den Team-Stamm bilden, verfügen nur wenige über regelmäßige Spielpraxis. Es ist eine Frage des Prinzips: Auf jene setzen, die aktuell bei ihrem Klub ein Leiberl haben, oder lieber jenen vertrauen, auf die man von Beginn an gesetzt hat, selbst wenn sie derzeit nur Ersatz sind? Kollers Antwort ist klar: „Wir haben einst diese Truppe ausgesucht, weil das die besten Spieler sind. Ich kann jetzt nicht zu allen sagen, dass sie im Team nicht spielen, nur weil sie beim Verein zweite Wahl sind. Dann kriegen wir bald keine 23 Mann mehr zusammen.“