Rapid und der weite Weg in die "Top 50" Europas

Zirka elf Punkte wird Rapid in den nächsten vier Jahren im Schnitt pro Europacup-Saison also machen müssen. Um diese zu erreichen benötigt man zum Beispiel mehr als fünf Siege im Hauptbewerb, also hochgerechnet mehr als 20 bis 2019. So viele Punkte haben die Wiener seit der letzten Änderung der Berechnungsmethode 2008 übrigens noch nie in einer Saison geholt. Die 6,56 Punkte 2013/’14 sind Rapids Topwert in den vergangenen sieben Jahren.