Der Barcelona legt im spanischen Fußball-Titelkampf wieder vor

Kopf an Kopf läuft das Meisterschaftsrennen in Spanien: Nach Barcelonas Nullnummer im Gastspiel beim FC Sevilla hatten die Katalanen am Dienstagabend die Defensivspezialisten von Athletic Bilbao zu Gast - und viel Mühe. Erst in der 71. Minute erlöste der eingetauschte Ivan Rakitic den Titelverteidiger mit seinem Treffer nach Vorarbeit von Lionel Messi. Zu statisch lief Barcelonas Spiel, Überraschungsmomente waren Mangelware; erst als die Kräfte des Außenseiters nachließen, wurden die Katalanen dominanter.

Nun liegen sie in der Tabelle wieder drei Punkte vor Verfolger Real Madrid, allerdings können die Königlichen bereits am Mittwochabend (Anpfiff: 22 Uhr) mit einem Heimsieg gegen Mallorca wieder gleichziehen - und mit einem 4:0-Sieg gegen den Drittletzten sogar selbst die Tabellenführung übernehmen.