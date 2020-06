Dem LASK fehlen Punkte und die Lizenz

Geht Wolfsberg die Luft aus? "Wer selbst Fußball gespielt hat, der weiß, dass ein Traumziel wie die Bundesliga die Füße ganz schön schwer machen kann", sagte Trainer Nenad Bjelica nach der unerwarteten 1:4-Heimniederlage gegen Fixabsteiger Hartberg.



Aber noch haben die Kärntner alle Trümpfe in der Hand: Selbst bei einer Niederlage in der vorletzten Runde gegen die Vienna am kommenden Freitag können sie am 18. Mai mit einem Heimsieg gegen den LASK Meister werden.

"Jetzt heißt es kämpfen", sagt Stürmer Christian Falk, der seit Wochen nicht mehr getroffen hat. Mihret Topcagic weiß aber: "Wenn wir so weiterspielen, wird es nichts mit dem Titel."