DDR-Serie: Der Aufstieg nach dem Fall

Mit dem 0:3 am 15. November 1989 in Wien endete für die DDR der Traum von der WM 1990 in Italien. Doch es begann für viele Spieler eine Karriere im Westen: Die Perspektive vom großen Geld, von westlichem Standard, von offenen Türen in Richtung der internationalen Großklubs stand plötzlich sperrangelweit offen. Matthias Sammer kickte später bei Inter Mailand, Thomas Doll bei Lazio Rom, Andreas Thom bei Celtic Glasgow.

Der erste DDR-Kicker, der in den Westen wechselte, war Andreas Thom. Die erste Kontaktaufnahme fand wie bei anderen Spielern schon in Wien vor und nach dem Spiel gegen Österreich im Stadion-Innenraum statt. Leverkusen-Manager Reiner Calmund zeigte die schnellste Reaktion, er wurde schon wenige Tage nach der Partie von Wien in Thoms Wohnung in Ost-Berlin vorstellig. "In der Nähe vom Alexanderplatz gab es Hausnummer X, Etage Y, Wohnungsnummer Z, dahinter versteckte sich Andreas Thom mit seiner Frau und einem kleinem Baby. "