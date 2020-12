David Alaba spielt Christkindl: 120 Kilo Kekse für Kinder im Waisenhaus

Die Lieferung wurde aber nicht einfach irgendwo bestellt. David Alaba stand vor dem Besuch selbst in der Backstube und kümmerte sich um das Weihnachtsgebäck. So wurde die Backstube von Alaba kurzerhand in eine Weihnachtsbäckerei verwandelt. Teig zubereiten, glasieren, verzieren, einpacken. Der Verteidiger des FC Bayern gab sich reichlich Mühe, um die Lieferung perfekt vorzubereiten.

„Das Backen hat großen Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe mich auch ganz gut angestellt. Könnte ein neues Hobby von mir werden.“