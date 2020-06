Das Zittern nach dem Zittersieg

Unterm Strich bleibt, dass Real Madrid aufgestiegen und Vorjahresfinalist Borussia Dortmund ausgeschieden ist. Modric: "Natürlich bin ich erleichtert, dass wir im Semifinale stehen. Aber so, wie wir uns in Dortmund präsentiert haben, speziell vor der Pause, kann man nicht zufrieden sein."

In den spanischen Medien war Iker Casillas einer der Helden. "Heilige Hände" wurden ihm wegen dreier toller Paraden attestiert. Ausgerechnet ihm, der in der Meisterschaft nur die zweite Geige spielt und nur im spanischen Cup und in der Champions League spielen darf.

Dabei sind die Spanier so viel gelaufen wie noch nie in dieser Champions-League-Saison: 114,396 Kilometer wies die Statistik in Summe für die Real-Spieler aus. Superstar Cristiano Ronaldo trug keinen Meter zu dieser Summe bei – der Portugiese zitterte verletzt auf der Bank mit seinen Kollegen mit. Vor einer Woche war er gegen Dortmund ausgetauscht worden, danach hatte Trainer Ancelotti gemeint: "Es ist nur ein kleines Problem mit seinem Knie, wir machen uns keine Sorgen." Auch als er am Montag das Abschlusstraining in Dortmund abbrechen musste, beschwichtigte Ancelotti. "Wir wollen kein Risiko eingehen", sagte der Italiener. War es nicht ein Risiko, Ronaldo beim Stand von 0:2 nicht zu bringen – wenn er doch nur leicht angeschlagen war?