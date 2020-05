Das Veilchen mit der rosigen Zukunft

Sascha Horvath ist bei Leibe nicht der einzige, dem schon in jungen Jahren eine große Karriere prophezeit wurde. Talente gab es auch in Österreich wie Sand am Meer. Nicht alle wurden den Erwartungen so gerecht, wie David Alaba , der mit 15 Jahren im Profifußball und mit 17 in der Champions League debütierte und bereits mit 19 im A-Nationalteam Regie führte.