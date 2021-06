Das unvollendete Projekt: England vor EM-Duell mit Kroatien

Zumindest am Tag vor dem Start ins Turnier lag der Fokus auf dem Fußball. Auf den englischen Sportseiten war am Samstag vor allem zu lesen, dass Raheem Sterling am Sonntag in der Startelf stehen soll. Es wäre eine überraschende Maßnahme von Trainer Gareth Southgate, der mit Phil Foden, Jack Grealish und Jadon Sancho über eine prächtige Auswahl an ebenso talentierten wie formstärkeren Angreifern verfügt. Und doch wäre es irgendwie richtig, wenn Sterling im Spiel gegen Kroatien am Sonntag (15 Uhr, live im ORF und ARD) beginnen würde.

Denn der 26-jährige Flügelspieler von Manchester City steht wie kaum ein anderer Spieler für Southgates neues England. Fußballerisch ist Sterling einer der Pioniere einer neuen, selbstbewussten und angriffslustigen Nationalmannschaft. Mit Spielern wie ihm ist England wieder wer – und darf in diesem Sommer auch ohne Schmunzeln vom ersten Titel seit 1966 träumen. Doch um Fußball allein ging es in den letzten Wochen selten. In einem Land, das so polarisiert ist wie das heutige Großbritannien, geht es auch immer um Politik.