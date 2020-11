ManUnited-Star Rashford: Der wichtigste Fußballer Englands

Marcus Rashford wuchs in einfachen Verhältnissen in Wythenshawe auf, einem Stadtteil am südlichen Rand von Manchester, und war selbst auf die kostenlosen Mahlzeiten angewiesen. „Ich habe immer gesagt: Wenn ich irgendwann in der Position sein sollte, einen Unterschied zu machen, dann würde ich es tun“, sagte er im Mai im Interview mit der New York Times.

Im Moment ist seine Kampagne in der zweiten Runde. Das Parlament hat beschlossen, die Gutscheine in den Herbstferien und darüber hinaus nicht mehr auszugeben. Wieder geht Rashford dagegen vor, mit seiner Petition im Internet. Labours Parteichef Keir Starmer brachte einen Antrag zur Weiterführung von speziellen Coupons für Kindermahlzeiten in den Ferien vor das Parlament. Doch die konservative parlamentarische Mehrheit lehnte diesen Antrag ab.