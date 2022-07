ÖFB-Betreuerteam: Experten und Idealisten, die auf viel verzichten

Ganz nah an der Mannschaft sind auch Zeugwart Martin Winkovitsch und Psychologin Mirjam Wolf, beide sind nicht ständig angestellt. Gastronom Fritz Grampelhuber bekocht das Team auf Honorarbasis. Spielanalyst Julian Lauer wird in England von Michael Brownlow unterstützt. Beide sind nicht ständig beim ÖFB angestellt. Stefan Oesen, der Analyse-Chef des ÖFB, hingegen schon. Xaver König ist Vollzeit-Angestellter beim ÖFB-Reisepartner RUEFA und in England vor Ort. ÖFB-IT-Chef Stefan Bogdanovic war eine Woche beim Team.