Das Salzburger Champions-League-Credo: "Wir leben noch"

2:2 gegen Lok Moskau, 2:3 bei Atlético Madrid, 2:6 und 1:3 gegen Bayern München – das macht nur einen Punkt nach vier Spielen auf der Habenseite. So schlecht ist Salzburg überhaupt noch nie in eine Gruppenphase gestartet. Aber trotzdem – und das ist kurios – lebt die Chance auf Platz zwei in Gruppe A hinter den bereits als Gruppensieger feststehenden Bayern. Dank der Konkurrenz. Denn Atlético und Lok spielten auch im zweiten direkten Duell unentschieden. Auf ein 1:1 in Moskau folgte am Mittwoch in Madrid ein 0:0.