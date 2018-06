Das ÖFB-Team und die Suche nach einer Heimat

Im September startet man in den neuen Bewerb mit dem Gastspiel in Bosnien-Herzegowina. Im Herbst folgt noch ein Test in Kopenhagen gegen Dänemark, das Heimspiel in der Nations League gegen Bosnien-Herzegowina (15. November) sowie das Auswärtsspiel gegen Nordirland (18. November).

„Es ist klar, dass für den ÖFB das Happel-Stadion als Standort sehr wichtig ist“, versichert Neuhold, ergänzt aber: „Es gibt auch für uns wirtschaftliche Grenzen.“ Für beide Seiten wäre eine positive Entscheidung positiv. „Finden wir zu keiner Lösung, dann gibt es wohl nur Verlierer.“

Und dann würde das Nationalteam durch die Bundesländer tingeln, aufgrund der Stadion-Kapazität die Spiele gegen große Gegner ausschließlich in Salzburg und Klagenfurt (jeweils 30.000 Zuschauer) absolvieren. Für Spiele gegen „kleinere Nationen“ stünden dann Innsbruck und die Generali Arena zur Verfügung.

Teamchef Franco Foda hält es in diesem Punkt jedenfalls anders als sein Vorgänger Marcel Koller, der Wien und das Happel-Stadion als Heimstätte für das Team betrachtete. Und zwar ausschließlich. „Foda ist in dieser Hinsicht flexibler“, so Neuhold. Vielleicht auch deshalb, weil der Deutsche lange Zeit bei Sturm in Graz tätig und den kleineren Rahmen gewöhnt war.