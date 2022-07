Das ÖFB-Team auf der großen EM-Bühne: Österreich fordert England

Die Rollen könnten nicht klarer verteilt sein beim Anpfiff der Frauen-EURO 2022. Hier England, das in der aktuellen WM-Qualifikation in acht Spielen 68 Tore geschossen und keines bekommen hat. Dort die Österreicherinnen, die trotz Semifinaleinzugs 2017 nur überraschen können. Also ist die Frage nach der Favoritenrolle beim Auftaktspiel am Mittwoch (21 Uhr MESZ/live ORF1 und im KURIER-Liveticker) im ausverkauften Old-Trafford-Stadion schnell beantwortet.