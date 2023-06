Das Netz feiert betrunkenen Manchester-City Star Jack Grealish

Zum ersten Mal in der Geschichte gewann Manchester City am Samstag die Champions League. Das entscheidende Tor im Finale gegen Inter Mailand erzielte Rodri in der 68. Minute. Es war der dritte Titel innerhalb weniger Tage, nachdem das Team von Pep Guardiola zuvor Meisterschaft und FA Cup geholt hatte.

Dementsprechend wild verliefen die Feiern seit Samstagnacht. Nach einer ersten Party in Istanbul flogen mehrere Stars mit einem Privatjet nach Ibiza. Am Montag wurde das Team in Manchester feierlich empfangen. Zahlreiche Stars des Vereins sind auf Party-Videos zu sehen. So tanzte etwa Erling Haaland beim Empfang in Manchester mit nacktem Oberkörper.

Am meisten feierten die Fans aber Party-Biest Jack Grealish. Bei der Meisterparade am Montag sprach er über den "besten Tag und die beste Nacht" seines Lebens. "Ich glaube, ich habe nicht geschlafen."