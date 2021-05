Das freundschaftliche Länderspiel des Nationalteams gegen England am 2. Juni in Middlesbrough im Rahmen der Vorbereitung auf die UEFA EURO 2020 kann planmäßig stattfinden.



Die ÖFB-Auswahl erhält eine Sondergenehmigung der Bundesregierung für eine Landung nach der Rückkehr aus England, auch eine Quarantäne wird nicht verhängt.

Seit wenigen Tagen wird England als "Virusvariantengebiet" eingestuft. Weil es auf der Insel etliche Fälle der sogenannten "indischen Mutante" gibt, gelten inzwischen strenge Einreiseverordnungen, am 1.Juni tritt in Österreich ein Landeverbot für Flüge aus England in Kraft und Personen, die aus dem Vereinigten Königreich einreisen, müssen eine (Heim)-Quarantäne antreten.