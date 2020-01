Das Fan-Feindbild: Der Videoschiedsrichter steht im Abseits

„Fuck VAR!“ Englands Fans haben ein neues Feindbild gefunden. Auch am Neujahrstag waren die Schmähgesänge gegen den VAR („Video Assistant Referee“) nicht zu überhören, die seit Wochen in allen Premier-League-Stadien angestimmt werden. Die Fans fühlen sich um ihre Emotionen betrogen, weil immer wieder Tore wegen extrem umstrittener Abseitsentscheidungen im Nachhinein aberkannt werden.

Auch das neue Jahr startete mit so einer VAR-Entscheidung, die zu einem Sturm der Entrüstung führte. Aston-Villa-Kapitän Jack Grealish hatte in Burnley in der 11. Minute das 1:0 geköpfelt. Sein Jubel war aber umsonst, denn der Treffer zählte nach einer Überprüfung, die fast drei Minuten dauerte, nicht. Sein Mitspieler Wesley war gut zehn Sekunden davor mit seiner Ferse Millimeter im Abseits gestanden.