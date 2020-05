Das 2:1 der Austria war nicht korrekt

Es war der Aufreger der Bundesliga-Spiele am Samstag. War der Treffer von Alexander Gorgon zum schlussendlich vorentscheidenden 2:1 für die Wiener Austria gegen Mattersburg korrekt oder nicht? Um es kurz zu machen: Laut FIFA-Regelwerk hätte Schiedsrichter Markus Hameter den Treffer nicht anerkennen dürfen.

Was war passiert in der Wiener Generali Arena in jener ominösen 71. Minute?Die Wiener Austria hatte von Hameter einen Elfmeter nach einem Handspiel von Rath zugesprochen bekommen. Austria-Torjäger Philipp Hosiner lief an und schoss. Seinen Elfmeter konnte Mattersburg-Keeper Thomas Borenitsch abwehren, allerdings fiel der Ball Alexander Gorgon vor die Füße, der ohne Mühe zum 2:1 für die Austria abstauben konnte. So weit, so gut.

Korrekt war dieses Tor allerdings nicht, weil Gorgon gegen die Regel 14 der FIFA-Fußballregeln verstoßen hat. Der Austrianer war nämlich eindeutig zu früh in den Strafraum gelaufen, zwischen dem Pfiff von Schiedsrichter Hameter und der Ausführung des Strafstoßes durch Hosiner.