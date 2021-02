Damir Canadis Rückkehr als Trainer zu Altach ist offiziell

Wie erwartet hat sich Bundesliga-Schlusslicht Altach in der Trainerfrage für Damir Canadi entschieden. Der 50-Jährige soll die Vorarlberger, bei denen er bereits von 2013 bis 2016 sehr erfolgreich gearbeitet hat, vom Abstieg bewahren. Am Dienstag hatte man sich vom Niederländer Alex Pastoor getrennt.

„Ich möchte mich bei der Vereinsführung bedanken, die mir in dieser schwierigen Situation das Vertrauen schenkt. Ich freue mich sehr, wieder hier in Altach arbeiten zu dürfen. Es fühlt sich ein bisschen an, wie nach Hause zu kommen. Über allem steht aber der Verein und dass wir in etwa drei Monaten unser gemeinsames Ziel, den Klassenerhalt, geschafft haben", sagte der Wiener in einer ersten Stellungnahme.

"Ich habe natürlich immer mitverfolgt, was hier in Altach passiert. Jetzt geht es darum, die Mannschaft möglichst schnell persönlich kennenzulernen und dann gemeinsam die richtigen Maßnahmen zu setzen, damit der sportliche Erfolg zurückkehrt.“

Bis in den Europacup

Canadi führte Altach im Jahr 2014 in die Bundesliga, führte den Klub daraufhin auch ins internationale Geschäft, wo man in der letzten Qualifikationsrunde zur Europa League 2015/'16 an Vitoria Guimaraes scheiterte.