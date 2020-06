Damen-Länderspiel im neuen Stadion

Nach dem Länderspiel ist vor dem Länderspiel. Vier Tage nach dem unglücklichen 1:2 gegen Deutschland tritt Österreich erneut als Gastgeber und Außenseiter an. Diesmal im Damen-Fußball. Mit einem Sieg gegen die Damen aus Dänemark, die zur Weltspitze zählen, könnten sich die Österreicherinnen erstmals für eine EM (2013 in Schweden) qualifizieren.



Doch allein schon das bisher Erreichte kommt einem kleinen Fußball-Wunder gleich. Die ÖFB-Mädchen haben sich jetzt schon zumindest für das Play-off qualifiziert.



Schauplatz des Qualifikationsspiels gegen Dänemark ist am Samstag ab 18 Uhr das neue Stadion von St.Pölten, wo fast 5000 Zuschauer erwartet werden.