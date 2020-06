Dänische Nobodys in der Champions League

Der Geschäftsmann Allan Kim Pedersen rettete so den nach einem Finanzskandal rund um den Farumer Bürgermeister und Klubboss Peter Brixtofte in eine finanzielle Schieflage geratenen Erstligisten Farum BK.



Pedersen wollte mit einer Unbenennung einen Neustart machen. Dieser war alles andere als einfach, obwohl die Idee hinter dem FC Nordsjælland eine ganz besondere ist. Acht Vereine aus Farum oder der näheren Umgebung sind in den neuen Klub integriert worden und gleichzeitig eigenständig geblieben.



Sie alle stellen dem FC Nordsjælland ihre besten Nachwuchsspieler zur Verfügung. Das Konzept funktioniert auch, der Klub wird in ganz Dänemark geachtet für die ausgezeichnete Nachwuchsarbeit, von der besonders auch die Profimannschaft profitiert.



Doch wie viele Fusionsklubs, schon der alte Farum BK entstand 1991 aus dem Zusammenschluss zweier Traditionsklubs der Kleinstadt mit knapp über 18.000 Einwohnern, hatte der FC Nordsjælland Akzeptanzprobleme.



Die Zuschauerzahlen pendeln zwischen 4000 und 5000. Selbst in der Meistersaison war der Farum Park nur ein einziges Mal ausverkauft, obwohl nur 10.100 Zuschauer in das Stadion des FC Nordsjælland passen. Zum Vergleich: Der entthronte Serienmeister lockte im Schnitt über 15.000 Zuschauer ins dänische Nationalstadion Parken, in dem der FC Nordsjælland auch die Champions-League-Heimspiele austragen wird.