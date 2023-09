Cup-Hit: Für Rapid ist ein Sieg bei Gurten Pflicht

Erfolgserlebnis gesucht

Ebenfalls mit einem Klub aus der Regionalliga Mitte bekommt es die Austria zu tun. Die sportlich und wirtschaftlich angeschlagenen Veilchen brauchen beim Gastspiel in St. Anna/Aigen (18.30/live auf ORF Sport+) nach sieben sieglosen Spielen dringend einen Erfolg. Wie man aus der Krise will? Trainer Michael Wimmer: „Wir können viel reden, aber entscheidend ist, was am Platz passiert.“