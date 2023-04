Das G’riss um eine der 30.000 Karten für das erste Cupfinale zwischen Rapid und Sturm erreicht mit horrenden Preisen im Internet einen Höhepunkt. Bereits zur Verabschiedung des Mannschaftsbusses nach dem Training in Hütteldorf kamen 1.000 Rapid-Fans.

Je 12.500 Karten wurden an Fans der Grazer wie Wiener verkauft, neben dem VIP-Klub gibt es also nur einen kleinen „neutralen“ Mittelsektor in Klagenfurt.