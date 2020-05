Cup: Austrias Matinee auf dem Mini-Platz

Stell dir vor, wir schießen das 1:0. Was dann hier erst los sein wird." Patrick Steinkellner, Bankangestellter, ertappt sich in letzter Zeit immer öfter bei Tagträumen wie diesem. Ist ja auch verlockend: Cup-Achtelfinale gegen die berühmte Wiener Austria, große Bühne, Rampenlicht - welcher Hobbyfußballer malt sich da nicht in den kühnsten Fantasien eine Sensation aus?



Es ist das Spiel des Lebens für die Amateur-Kicker der SVG Reichenau, einem Viertligisten aus dem gleichnamigen Innsbrucker Stadtteil. Auf 50.000 Euro beläuft sich der Etat, die Spieler - Studenten und Angestellte, Buchbinder und Kindergärtner - verdienen 2500 Euro pro Jahr. Selten war ein David so winzig.