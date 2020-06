Cristiano gegen seine Kumpels von Real

Vor dem Duell begegnen einander die Stars jedenfalls mit größtem Respekt. Ronaldo spricht von einer harten Schlacht. "Es wird sehr schwer für uns, Spanien hat eine großartige Mannschaft." Auf der einen Seite das eingespielte Kollektiv des Welt- und Europameisters, auf der anderen das Ensemble der Primgeiger.



Neben Ronaldo, mit drei Toren auch ganz oben in der Schützenliste dieser Euro, stehen Nani als bester Flankengeber und Pepe als bester Zweikämpfer des Bewerbes im Rampenlicht.



"Wir werden ihm besondere Aufmerksamkeit widmen", versprach auch Spaniens Trainer Vicente del Bosque. Eine Sonderbewachung wird es für den Superstar aber nicht geben. "Wir kennen sie bestens, sie kennen uns bestens", so Mittelfeldspieler Xabi Alonso vor dem Wiedersehen mit seinem Klubkollegen.



Die direkte Bilanz in den bisherigen 34 Aufeinandertreffen spricht bei 16 Siegen für Spanien und nur sechs für Portugal für die Roten. Von den jüngsten zwölf Partien gewann Portugal jedoch vier, so auch das bisher letzte Duell in einem Freundschaftsspiel im November 2010 in Lissabon mit 4:0. Das war die Revanche für das 0:1 im Achtelfinale der WM in Südafrika, als David Villa aus Abseitsposition traf. Der Stachel sitzt bei den Portugiesen bis heute noch tief.