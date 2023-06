Courtois' Abreise vom belgischen Team und eine Hochzeit in Frankreich

Courtois wiederum erklĂ€rte, in dem GesprĂ€ch mit dem deutschen Trainer "in keinem Fall irgendetwas gefordert" zu haben. Ihm sei es lediglich darum gegangen, Situationen, die dem Team in der Vergangenheit geschadet hĂ€tten, zu vermeiden. "KapitĂ€n der Nationalmannschaft zu sein oder nicht zu sein, ist weder eine Laune noch eine willkĂŒrliche Entscheidung", schrieb der Real-Keeper. "Es sollte seine Entscheidung sein, und das habe ich versucht, ihm zu vermitteln. Leider habe ich mein Ziel nicht erreicht."

Er habe auch mit Lukaku gesprochen, teilte Courtois mit, nicht aber mit anderen Teamkollegen, wie behauptet worden sei. Am Ende seiner ErklĂ€rung informierte der 102-fache Nationalspieler außerdem, sich am Sonntagnachmittag wegen Problemen im rechten Knie einer Untersuchung unterzogen zu haben. "Das medizinische Team meines Clubs und der Nationalmannschaft standen in Kontakt und haben das gesamte entsprechende Material geprĂŒft, um die Entscheidung zu treffen, das Trainingslager zu verlassen."