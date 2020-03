Coronavirus: Spieler von Arsenal London in Quarantäne

Nun ist es auch in der englischen Premier League zu der ersten Spielverschiebung nach dem Ausbruch des Coronavirus gekommen. Am Mittwochabend hätte es zum Duell zwischen Manchester City und Arsenal London kommen sollen, doch nun teilten die Klubs mit, dass das Match verschoben wird. Der Grund: Einige Arsenal-Spieler hatten Kontakt zu einer infizierten Person.

Die Londoner hatten nämlich zuletzt in der Europa League gegen den griechischen Klub Olympiakos Piräus gespielt, dessen Eigentümer Evangelos Marinakis am Virus erkrankt ist. Die Arsenal-Spieler, die Kontakt zu Marinakis hatten, befinden sich nach Angaben des Klubs nun in einer 14-tägigen Quarantäne.

Arsenal gab die Anzahl bzw. die Identität der unter Verdacht stehenden Spieler nicht bekannt.