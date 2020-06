Corona-Kuriosiät: Rostow verlor mit Nachwuchsspielern 1:10

Die Corona-Krise führt Russlands Fußball ad absurdum. Weil die komplette Mannschaft des FK Rostow nach sechs auffälligen Corona-Tests unter der Woche in eine zweiwöchige Quarantäne geschickt worden war, trat der Klub am Freitagabend zum Neustart der Premjer Liga bei Sotschi ausschließlich mit Nachwuchsspielern an, die noch nie zuvor eine Erstliga-Partie bestritten hatten und verlor 1:10 (1:4).

Immerhin gab es ein Lob vom Vereinspräsidenten: "Unsere Burschen sind großartige Männer", wurde Artasches Arutjunjants auf der Internetseite des Clubs zitiert. "Das ist alles, was zählt. Diese Burschen sind zukünftige Meister."