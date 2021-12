Corona-Cluster: Bereits sechs Real-Madrid-Stars positiv getestet

Damit muss Real aktuell bereits sechs Kicker vorgeben, da sich bereits am Mittwoch Luka Modric und Marcelo ins Corona-Protokoll der Liga verabschiedet hatten. Alle davon - Real machte bezüglich möglicher Symptome keine Angaben - befinden sich nun in Quarantäne und stehen dem Klub am Sonntag im Heimspiel gegen Cadiz nicht zur Verfügung. Mit der Auswärtspartie bei Athletic Bilbao am Mittwoch ist noch eine weitere Partie vor Weihnachten angesetzt. Real hat die jüngsten zehn Pflichtspiele allesamt gewonnen.