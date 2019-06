Copa America: Peru nach Sieg über Uruguay im Semifinale

Die Fußball-Nationalmannschaft von Peru ist überraschend ins Semifinale der Copa America in Brasilien eingezogen. Die "Blanquirroja" gewann am Samstag in Salvador im Elfmeterschießen gegen Uruguay mit 5:4, nach 90 Minuten war es 0:0 gestanden. Als einziger Spieler vergab Uruguays Topstar Luis Suarez gleich zu Beginn des Shoot-Outs seinen Penalty.