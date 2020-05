Constantini bootet Janko aus

Stimmt ein Trainer sein System auf Janko ab, dann erhält er als Dank vom 1,96-Meter-Riesen Tore am Fließband. In Salzburg erzielte Janko in 126 Spielen 83 Tore, in seiner letzten Saison für die Salzburger verpasste er den ewigen Torrekord von Hans Krankl (41) nur um zwei Treffer. Auch in der niederländischen Eredivisie hat er sein Visier gut eingestellt, wie 25 Treffer in 51 Partien unter Beweis stellen.



Problematisch wird es für Janko dann, wenn ein Team aufgrund fehlender Klasse den Gegner nicht dauerhaft unter Druck setzen kann und daher Stürmer benötigt, die auch in der Defensive oder auf der Seite arbeiten. Aus diesem Grund hat Constantini den Austrianer Linz zuletzt nicht in den Kader berufen, aus diesem Grund wird an vorderster Front wohl Arnautovic Janko vorgezogen. Der 28-jährige Twente-Legionär gab bei der Pressekonferenz am Mittwoch dem Teamchef indirekt und wahrscheinlich ungewollt sogar recht: "Wir sind auch in Deutschland wie fast vor allen Länderspielen der Underdog."



Dafür kommt er wieder vier Tage später für das Spiel gegen die Türkei am Dienstag in Wien infrage. "Wenn ich spiele, werde ich alles geben. Auch bei einem Kurzeinsatz."