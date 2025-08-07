Conference League: Frühe Führung und drei Tore - die Austria verliert dennoch

Viel schöner kann ein Auswärtsspiel in der Conference League nicht beginnen als mit dem 1:0 nach vier Minuten. Für die Austria reichte es dennoch nicht zum Sieg, die Wiener verloren das Hinspiel der 3. Quali-Runde gegen Banik in Ostrava 3:4. Der Aufstieg in die Playoffs ist im Rückspiel von Wien kommenden Donnerstag aber ein realistisches Szenario. Das Leichtathletik-Stadion samt Laufbahn, auf der Usain Bolt regelmäßig zum Sieg gesprintet war, war gut gefüllt. Die meisten Austria-Fans verpassten den Anpfiff, weil sich die Anreise samt Konvoi ab der Grenze deutlich verzögert hatte.

Die Wiener legten einen flotten Beginn ins Stadion, die erste gute Aktion endete in der frühen Führung. Über Dragovic und Ranftl kam der Ball zu Fitz, der Malone in ein Laufduell schickte. Der Stürmer erzielte im Stolpern das 1:0 für die Veilchen (4.). Nur drei Minuten später wurde Banik vorstellig, Sin traf aus spitzem Winkel die Stange. Munter ging es auch weiter. Radlinger musste bei einem Kopfball von Chalus aus kurzer Distanz wachsam sein, umgekehrt hätte die Austria erhöhen müssen. Fischer konnte einen Ausrutscher von Goalie Holec nicht ausnützen, zu zögerlich agierte er, den Nachschuss von Fitz fischte der Schlussmann aus dem Eck (19.).

Wieder nützten die Wiener eine Großchance nicht, ein Manko, das sich in den letzten Wochen wie ein roter Faden durchs violette Spiel zieht. Und so machte man sich den Fußballabend wieder schwerer, weil man Banik Ostrava einlud ins Spiel zu finden. Die Tschechen bewiesen, dass sie einen feinen Fußball zu pflegen vermögen, Kohut hatte den Ausgleich am Fuß, schoss aber Radlinger an. Nun waren auch alle Austria-Fans im Stadion angekommen, im violetten Sektor wurde eifrig getrommelt und gesungen. Laut wurden vor der Pause nur noch die Banik-Anhänger, da Kohut aus 16 Metern abzog und zum 1:1 traf.

Die Austria bettelte in dieser Phase um ein weiteres Gegentor – und wurde erhört. Das zögerliche und indisponierte Agieren in der Defensive bestrafte Buchta mit dem 2:1. Auch dieser Schuss war haltbar. Unmittelbar nach der Pause gingen die Banik-Festspiele weiter, weil sich die Austria in der Rückwärtsbewegung und im Zweikampfverhalten stümperhaft anstellte, Holzer bedankte sich und erhöhte auf 3:1 (49.).