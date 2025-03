Nach 28 Jahren Pause: Rapid erwartet hitziges Achtelfinal-Duell in Bosnien

Gab es schon ein vergleichbares Spiel?

Nein, Banja Luka ist erstmals so weit gekommen. Bosnien ist als Nr. 34 des UEFA-Rankings auch der am schlechtesten platzierte Verband mit einem Starter in einem Achtelfinale. Dementsprechend hitzig wird es vor 10.000 Fans werden. „Wir wissen auch, dass öfters Böller fliegen“, sagt Rapid-Trainer Robert Klauß, der auf seine Bestbesetzung vertraut. Die 900 mitreisenden Rapidler wurden aus Sicherheitsgründen angewiesen, in der Stadt keine Fan-Utensilien zu tragen.