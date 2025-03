Ex-Rapidler Srdjan Grahovac vor Duell: "Es ist ein Traum für mich"

Vor dem Achtelfinal-Hinspiel in Banja Luka von Borac gegen Rapid am Donnerstag (21 Uhr) in der Conference League spricht der frühere bosnische Teamspieler über Chancen, Fans und sein Traumspiel.

Welche Stimmung erwartet Rapid?

Vielleicht wird es nicht ganz so wie in Hütteldorf, aber schon sehr laut. Am Balkan herrscht immer eine spezielle Stimmung. Für unsere Fans ist es nach 20 Jahren mit Aufs und Abs ein Höhepunkt. Dass in Wien der Auswärtssektor von der UEFA gesperrt wird, ist eine Tragödie. So viele Leute wollten uns begleiten, jetzt darf keiner.

Halten Sie noch Kontakt mit Rapid?

Ja, ich habe zuletzt mit meinem langjährigen Mitspieler Steffen Hofmann telefoniert und tausche mich mit einigen immer wieder aus. Spieler wie Schaub, Kara, Auer oder Hedl waren ja mit mir am Feld. Und Fans, die wegen der politischen Lage in Bosnien Sorge vor der Reise hatten, hab’ ich beruhigt – es wird nur um Fußball gehen.