Warum Geschäftsführer Knipping gehen muss und Rapid vorerst schweigt

Angespannte Mienen auf dem Flughafen . Aber nicht wegen sportlicher Sorgen vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Conference League gegen Banja Luka . Sondern wegen einer heiklen Personalie .

Was ist da passiert?

Später am Dienstag ist das Präsidium zusammengetreten .

Am Dienstagvormittag fand noch die übliche Geschäftsführersitzung statt, mit Steffen Hofmann, Markus Katzer und auch Knipping. Es soll konstruktiv wie üblich abgelaufen sein.

Es gab etwas zu diskutieren – und auch zu entscheiden. Marcus Knipping muss gehen. Das wurde einstimmig entschieden.

Dabei hatte der 60-Jährige vor wenigen Wochen im KURIER-Interview, in seinem ersten und auch letzten längeren Zeitungsinterview, noch so positiv geklungen und auch einen Pensionsantritt in Hütteldorf als möglich erachtet.