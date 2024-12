Conference League live: So steht es bei Omonia Nikosia gegen Rapid

Der SK Rapid war vor dem Match bei Omonia Nikosia (21 Uhr/live Canal+) als unbesiegter Vierter in der Conference League voll auf Kurs in Richtung Achtelfinale. "Wir sind gut vorbereitet, wollen ein gutes Match liefern und freuen uns richtig auf unseren nächsten Auftritt in der Conference League", sagte Rapid-Trainer Robert Klauß vor dem Abflug am Mittwoch.

Bei Basaksehir Istanbul (2:1), gegen den FC Noah (1:0) und bei Petrocub (3:0) schrieb sein Team voll an, nur zuletzt beim Heim-1:1 gegen die Shamrock Rovers gab es keinen Sieg. Die Wiener rund um Kapitän Matthias Seidl waren vor Donnerstag eines von noch fünf unbesiegten Teams, nur zwei Punkte fehlten auf die beiden makellosen Clubs Chelsea und Legia Warschau.