Conference League: Die Austria bekommt es mit Isländern zu tun

Das isländische Team Breidablik Kopavogur ist der erste Gegner von Austria Wien in der 2. Qualifikationsrunde der neugeschaffenen Conference League. Die Mannschaft aus der Nähe von Reykjavik gewann am Donnerstag das Rückspiel gegen Racing FCU Letzebürg (LUX) daheim mit 2:0 (0:0) und stieg nach dem 3:2-Auswärtssieg mit dem Gesamtscore von 5:2 auf. Das Hinspiel steigt am kommenden Donnerstag (22. Juli) in Wien (18 Uhr, live in ORF eins), das Rückspiel eine Woche später in Island. Gewinnen die Veilchen mit Neo-Trainer Manfred Schmid, warten vor der anvisierten Gruppenphase noch die 3. Quali-Runde und das Play-off.