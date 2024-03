Coach Hasenhüttl nach Rückkehr auf die Bank: "Das ist etwas Schönes"

Man möchte eigentlich meinen, dass Ralph Hasenhüttl nichts so schnell aus der Fassung bringen kann. Der Mann ist 56 und hat einen großen Erfahrungsschatz als Trainer in der deutschen Bundesliga (Ingolstadt, Leipzig) und in der Premier League (Southampton). Bei seiner Rückkehr auf die Trainerbank hatte der Steirer dann aber doch ein wenig Muffensausen.