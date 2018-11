CL: Bayern-Befreiungsschlag mit Schützenfest gegen Benfica

Bayern München bleibt weiter ein Klub mit zwei Gesichtern: In der deutschen Bundesliga läuft es nicht für die Mannen von Niko Kovac, in der Champions League sind die Münchner dagegen in Hochform. Mit einem 5:1-Kantersieg gegen Benfica Lissabon fixierten die Bayern am Dienstagabend nicht nur den Aufstieg ins Achtelfinale der Königsklasse, sondern holten sich auch die Tabellenführung von Ajax Amsterdam zurück.

Arjen Robben sorgte schon in der ersten halben Stunde für die Vorentscheidung: Der Altstar traf zunächst zur 1:0-Führung (13.) und stellte nach einer halben Stunde auf 2:0. Dann schlug Goalgetter Robert Lewandowski ebenfalls doppelt zu: Zunächst erhöhte der Pole nach Vorlage von Joshua Kimmich auf 3:0 (36.), nach der Pause war dieselbe Kombination erneut erfolgreich (51.). Zwischenzeitlich hatte Gedson Fernandes für die Gäste verkürzt (46.). Franck Ribery besorgte den Endstand eine Viertelstunde vor Schluss, ÖFB-Teamkicker David Alaba leistete die Vorarbeit.

Ebenfalls den Aufstieg fixieren konnte Juventus Turin mit einem 1:0-Heimsieg gegen den FC Valencia. Nach Vorlage von Cristiano Ronaldo traf Mario Mandzukic zum Endstand für die Gastgeber (59.). Die Alte Dame steht damit ebenso im Achtelfinale wie Manchester United nach einem späten 1:0-Erfolg über die Young Boys Bern.

Real Madrid machte die peinliche Niederlage gegen Eibar mit einem 2:0-Sieg bei der AS Roma vergessen. Gareth Bale und Lucas Vazquez trafen für die Gäste, die - ebenso wie die unterlegenen Römer - schon vor dem Anpfiff fix für das Achtelfinale qualifiziert waren. Dieses wird ohne die TSG Hoffenheim über die Bühne gehen: Die Hoffenheimer, bei denen Florian Grillitsch in der Schlussphase eingewechselt wurde, haben nach einer 2:3-Niederlage gegen Schachtjor Donezk keine Chance auf den Aufstieg mehr.