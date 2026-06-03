WM-Schock: ÖFB-Star Baumgartner fällt nach OP monatelang aus

Zwei Tage nach seiner schweren Muskelverletzung, die ihn die Teilnahme an der WM in Nordamerika kostet, hat sich Fußball-Nationalspieler Christoph Baumgartner am Mittwoch einer Operation unterzogen. Das gab der ÖFB am Abend bekannt. Der Eingriff am rechten Oberschenkel fand laut APA-Informationen bei einem Spezialisten in Turku in Finnland statt. Baumgartner dürfte mehrere Monate ausfallen. Von einer Nachnominierung in seinem WM-Kader sieht Teamchef Ralf Rangnick vorerst ab.

Nach der Diagnose war Baumgartner am Mittwoch in der Früh nach Finnland gereist, am Nachmittag lag er bereits auf dem OP-Tisch. Durch die folgende Reha-Pause wird der 26-jährige Niederösterreicher nicht nur den Saisonstart mit seinem Klub RB Leipzig, sondern aller Voraussicht nach auch die ersten ÖFB-Länderspiele nach der Weltmeisterschaft verpassen. In der Nations League empfangen die Österreicher am 24. September in Linz Israel und drei Tage später in Wien Kosovo. Danach geht es in Irland (1. Oktober) und im Kosovo (4. Oktober) weiter. Baumgartner hatte sich am Montag beim Aufwärmen für die WM-Generalprobe in Wien gegen Tunesien (1:0) verletzt. Laut ÖFB-Angaben verspürte der 58-fache Internationale bei einem Schuss einen Stich im Bereich des Hüftbeugers. Rangnick ersetzte ihn in der Startformation daraufhin durch Michael Gregoritsch. Weitere Kandidaten, die bei der WM Baumgartners Rolle im Offensivzentrum übernehmen könnten, sind neben Marcel Sabitzer die im Frühjahr zum ÖFB gewechselten Youngsters Carney Chukwuemeka und Paul Wanner sowie Stürmer Sasa Kalajdzic.