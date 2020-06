Chelsea will Druck auf Konkurrenz erhöhen

Chelsea will am Samstagabend (18.30 Uhr) den Titelrivalen in der englischen Fußball-Premier-League weiter enteilen. Die "Blues" empfangen Tottenham Hotspur und können mit einem Sieg den Vorsprung auf die ersten Verfolger Liverpool und Arsenal auf bereits sieben Punkte ausbauen. Von Österreichs Legionären ist nur Marko Arnautovic im Einsatz. Er gastiert am Samstag (16.00) mit Stoke City in Norwich.

Arsenal ist wie der Tabellenvierte Manchester City, der zwei Spiele weniger ausgetragen hat und nach Verlustpunkten gleichauf mit Leader Chelsea liegt, im Cup-Viertelfinale engagiert und muss deshalb sein Meisterschaftsmatch der 29. Runde zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Und Liverpool hätte gegen Sunderland spielen sollen. Da aber dieser Gegner noch im FA-Cup am Sonntag bei Hull City engagiert ist, haben die "Reds" nun eine spielfreie Woche, bevor sie am 16. März auswärts beim tief in der Krise steckenden Titelverteidiger und Rekordmeister Manchester United antreten.